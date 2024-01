Inseguendo Vannacci in giro per la campagna veronese: bagno di folla tra i putinisti all'Amarone

Tregnago (Verona). Alle 19 e 30 – quando i primi giornalisti entrano nell’auditorium dell’ex cementificio – il generale è già lì che stringe le mani. Alle 19 e 45, i posti migliori sono occupati. Per le 20 e 20 la gente è così tanta che molti si devono sistemare in piedi o sedersi per terra. Tempo le 20 e 30 e il consigliere Valdegamberi può annunciare soddisfatto: "Seicento persone! Molti sono dovuti restare fuori!". La storia la conoscete. Vannacci avrebbe dovuto presentare il suo “Mondo al contrario” all’Hotel San Marco, in borgo Milano, a Verona. Sennonché una pletora di associazioni delle due estreme sinistre, quella rossa e quella arcobaleno, aveva indetto una manifestazione fuori dall’albergo. Minacce al telefono. Insulti sui social. Questura mobilitata. Il titolare non se l’è sentita.

