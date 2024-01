Salvini annuncia: “Non mi candido”. E lancia Vannacci: “Sarebbe bello averlo con noi”

In attesa di capire cosa farà Elly Schlein, intanto è Matteo Salvini a rispondere a Giorgia Meloni. “Io - ha detto ieri sera il vicepremier leghista durante una trasmissione tv - non mi candido alle europee”. Una risposta a Giorgia Meloni che durante la conferenza stampa di fine anno aveva lasciato intendere la sua intenzione di candidarsi “misurarsi con il consenso dei cittadini è sempre utile e interessante, decideremo insieme nel centrodestra”. Ecco adesso il leghista gli fa sapere che lui non sarà della partita.

