Ci si Lega poco: sulla Sardegna a destra non c'è ancora un accordo

Questa volta si litiga sul serio. La questione regionali agita pericolosamente le acque del centrodestra. Per il risolvere il caso più impellente, la scelta del candidato presidente in Sardegna, servirà, e al più presto, un tavolo dei leader. Oltre all’isola nel 2024 si voterà anche in Abruzzo, Basilicata, Umbria e Piemonte (in totale due regioni governate dalla Lega, due da Forza Italia e una sola, l’Abruzzo, da FdI). La questione potrebbe essere affrontata direttamente dalla premier Giorgia Meloni e dai suoi due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Urge abbassare la tensione. La Sardegna sarà la prima regione ad andare al voto il prossimo 24 e 25 febbraio. La scadenza, insomma, si avvicina, per questo il vertice dei capi dei partiti dovrà avvenire il prima possibile. FdI pretende che il suo peso elettorale venga finalmente rappresentato anche nelle regioni e per questo ha deciso di forzare la mano. Anche ieri Paolo Truzzu, l’uomo scelto da Giorgia Meloni per il futuro dell’isola, ha avuto una videocall con tutti i partiti alleati che sostengono la sua candidatura. “Sì, mi sento il candidato governatore”, ha ammesso il sindaco di Cagliari, fratello d’Italia della primissima ora. A parlare con lui c’erano i rappresentanti di tutti i partiti che lo hanno designato la scorsa settimana. C’era dunque anche Forza Italia, ma non la Lega e il partito sardo d’Azione di Christian Solinas, governatore uscente scelto da Salvini nel 2019. Il Carroccio minaccia la corsa solitaria. Il coordinatore regionale, Michele Pais, ripete: “Non so di tavoli, se la vedranno i leader nazionali… per noi vale sempre il principio di buon senso di dare continuità di governo, in cinque anni non abbiamo mai litigato perché mai dovremmo cominciare adesso? E’ ovvio che il candidato naturale sia Solinas”. Ma Gianni Lampis, deputato sardo di FdI ribadisce: “Il candidato è Truzzu, Meloni e la segreteria nazionale di FdI sono con noi”. Gli umori leghisti sono neri. Meloni utilizza con sempre più sfrontatezza Forza Italia come il terzo al tavolo che, quando c’è da scegliere, si schiera sempre con la Capa. Sempre più costola esterna del partito della premier. In attesa, chissà, del famoso partito repubblicano tanto caro al defunto Berlusconi. Sicuramente Tajani ha anche un interesse di partito ad appoggiare FdI. Il Carroccio per rinunciare a Solinas vorrebbe, in cambio, poter scegliere il candidato presidente della Basilicata (il nome sarebbe quello di Pasquale Pepe, commissario regionale leghista). Ma in Basilicata governa il fedelissimo di Tajani, Vito Bardi.

