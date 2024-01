Azione non esclude l'appoggio ai candidati del centrodestra. Parla Richetti

Non sono ancora arrivate, ma dettano forme e parole, le amministrative prossime venture. C’è chi, come il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, vede rosa (“troveremo l’accordo e vinceremo in tutte le regioni”); chi, come il vicesegretario leghista Andrea Crippa, vede grigio (“Meloni non faccia forzature o rischiamo di perdere”), e chi, come la segretaria Pd Elly Schlein, viste le tensioni nel campo largo, concentra lo sforzo dialettico su altro (sanità, futuro duello tv con Giorgia Meloni). Intanto, di buon mattino (ieri), il leader di Azione Carlo Calenda se n’è uscito con una frase che non è passata inosservata negli opposti schieramenti. In vista delle Regionali, ha detto Calenda al Tg2, “come Azione potremmo appoggiare governatori di centrodestra che mettano al primo posto la sanità – senza mettere chiaramente il nostro simbolo accanto a quello della Lega”. Nel pronunciare queste parole, il leader di Azione ha poi messo un epitaffio sul suddetto campo largo: “Non ci ho mai creduto, non ci credo e credo che non ci credano nemmeno loro, Pd e M5s”.

