Renzi, Conte, Calenda e gli sbuffi di populismo dei redditi

Uno pare troppo povero, l’altro troppo ricco, l’altro una via di mezzo. Nessuno si fa i fatti propri. Anzi: tutti fanno i conti in tasca a tutti, rinfacciandosi cifre via social. E’ l’effetto della pubblicazione-stipendi dei parlamentari. Tra l’imponibile del leader di Italia Viva Matteo Renzi (3,2 milioni di euro circa) e quello del leader M5s Giuseppe Conte (24 mila e rotti euro), relativamente il più abbiente e il meno abbiente in base alla classifica dell’anno che volge al termine, c’è infatti lo spazio di un mattino, quello di ieri, momento in cui è scattata la pubblica corsa dei leader politici ad accusarsi e giustificarsi per i propri guadagni, in una sorta di parossismo – e populismo – dei redditi, lungo la direttrice Renzi-Calenda-Conte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE