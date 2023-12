Alcide Fontana. Il presidente della Camera ora tifa per la Lega-Dc

Chiamatelo pure Alcide Fontana, l’ultimo vero erede della diccì. Lorenzo Fontana ieri ne ha dato ampio sfoggio durante gli auguri di fine anno con la stampa parlamentare. Riforma del premierato? “Dare una valutazione politica lo trovo prematuro. Sono più interessato al metodo. Quando si fa una riforma costituzionale bisogna tentare la più ampia convergenza possibile”. Trump è un pericolo per la democrazia? “Se vincesse non sarebbe un pericolo per la democrazia perché lo avrebbero scelto i cittadini americani. Ma certo, l’assalto al Congresso di Washington fu una cosa deplorevole, sbagliata e scandalosa”. Detto questo, ha aggiunto il presidente della Camera, “la nostra alleanza con gli Usa è granitica e non cambierà in base al vincitore delle prossime elezioni”. Che idea si è fatto della mancata ratifica del Mes? “Il Parlamento è sempre sovrano. Non posso che accettare questo verdetto in base al principio democratico”.

