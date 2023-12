“Forza Moratti”. Le ombre dell'ex sindaco di Milano su Tajani

Tra donazioni al partito e ambizioni di leadership, avanza in FI la figura di Letizia Moratti. Che alle europee non vuole candidarsi. E spera, chissà, in un ministero

Ostenta un certo qual trionfalismo, Antonio Tajani. E se lo fa con rinnovato vigore, parlando di un partito che “gode di ottima salute, che cresce in tutti i sondaggi”, è anche perché il capo di Forza Italia da qualche settimana ha un po’ di apprensioni in più da esorcizzare. Non che dalla morte di Silvio Berlusconi i problemi gli fossero mancati. In ultimo la mancata ratifica del Mes. E poi la lunga trattativa portata avanti con il ministro Giorgetti per la proroga del Superbonus. Eppure i grattacapi gli derivano da un’opa che per adesso è tutt’altro che ostile, anzi. E’ gentile, sotto gli occhi di tutti, favorita dallo stesso presidente. Letizia Moratti lo scorso ottobre ha annunciato il rientro in Forza Italia dopo l’Erasmus nel Terzo polo. Un progetto che non è mai decollato perché “non ci siamo trovati”, come ebbe a dire. Da subito ha fatto capire di avere delle mire specifiche di leadership.