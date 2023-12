Superbonus: il 2024 sarà un anno di feroci contenziosi

Il governo prepara un decreto per gestire l'uscita dalla misura più produttiva e/o devastante per pil e debito. Ma manca la chiarezza sui numeri e manca soprattutto un piano con idee sostenibili per coniugare edilizia e crescita

Il 2024 sarà un anno di feroce contenzioso da Superbonus tra famiglie, condomìni, imprese e fornitori: il decreto legge che il governo varerà in settimana per consentire il completamento di una certa quota dei lavori in corso (l’ipotesi più accreditata è che potrà ultimare l’intervento chi è già arrivato al 70 per cento) dirà l’ultima parola su quanto esteso sarà questo contenzioso. I bilanci di centinaia di imprese nascondono crediti fiscali bloccati capaci di mandarle a picco e un giro fra le assemblee di condominio rende l’idea del gioco del cerino in corso. Dai numeri Enea – unico ente pubblico che ha fornito dati seri e regolari – risultano da completare 15 miliardi di euro di lavori ammessi a detrazione, 13 nei condomìni. L’Ance, associazione nazionale costruttori, stima ci siano 30 mila cantieri sospesi con il coinvolgimento di 200 mila famiglie.