Abiteremo tutti green, ma con calma e con juicio. L'ha detto l'Ue

Dopo il baccanale da superbonus edilizio 110% (truffe comprese), valutato dall’Enea (al 31 agosto 2023) 86,3 miliardi di euro, e dopo la mannaia del governo Meloni che l’ha decapitato (causa mancate entrate erariali e un buco fiscale stratosferico lasciato dal Conte II), ora, con la direttiva europea sulle case green sembra tornare il sereno sull’orizzonte del bene più amato dagli italiani e dai milanesi: la casa. Nella nota diffusa dal Consiglio dell’Ue si spiega che gli Stati membri dovranno ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 per cento entro il 2030 e del 20-22 per cento entro il 2035. Il 55 per cento di questa riduzione, si precisa, dovrà essere conseguito mediante la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori. Ciò lascia un margine di manovra molto ampio ai governi su dove e come intervenire. Molte le deroghe, ad esempio: edifici storici, luoghi di culto, case indipendenti più piccole di 50 metri quadrati, edifici delle forze armate. Per quanto riguarda, invece, gli standard minimi di prestazione energetica per gli immobili non residenziali, gli Stati membri dovranno ristrutturare il 16 per cento degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26 per cento entro il 2033. Per le caldaie sarà eliminato gradualmente l’uso di combustibili fossili entro il 2040. Scatteranno obblighi progressivi di installazione di impianti solari sugli edifici. La Direttiva riguarda anche il patrimonio pubblico.

