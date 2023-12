Che cos'è il nuovo Superbonus per poveri

Nella revisione del Pnrr c’è un bonus (ridotto, probabilmente al 65-70 per cento) dedicato ai redditi più bassi e agli edifici pubblici: l'obiettivo è raggiungere i target green dell'Unione europea. In Italia intanto si litiga sulla mini-proroga

Il nuovo Pnrr Meloni-Fitto non smette di riservare sorprese, con le centinaia di spostamenti di fondi da un capitolo all’altro e con il turnover di progetti, fenomeni tenuti sottotraccia nella discussione con Bruxelles. Fra le pieghe delle 600 pagine della “decisione di esecuzione” del Consiglio Ue spunta nella nuova missione 7, quella del RePowerEu, uno stanziamento di 1.381 milioni di euro destinato a quello che, a prima vista, pare l’erede del Superbonus: probabilmente in forma ristretta (65-70 per cento), certamente limitato a edifici pubblici e abitazioni di “famiglie a basso reddito e vulnerabili”, con l’obiettivo caro a Bruxelles dell’efficientamento energetico e il format dello “strumento atto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti”. La novità di questo Superbonus per poveri, imposto da Bruxelles per perseguire gli obiettivi green e adattato alla linea “prima le periferie” del governo Meloni, è “l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica di almeno il 30 per cento”.