Urge comitato difesa Superbonus, nostra fortuna riformatrice

Non è servito solo per le villette dei ricchi, ha contribuito al calo della bolletta energetica e pure alla floridezza delle banche. Ha prodotto debito, certo, ma se lo stato non investe in pandemia quando investe?

L’Enea certifica che la bolletta energetica è scesa alla grande anche per effetto del Superbonus o Superbone. Il nostro amico e collaboratore Giovanni Tria lo definisce un atto di criminalità economica, eversivo, e ne imputa il varo al successore Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Shame on him. Ma perché Gualtieri non forma un comitato con Conte, Letta, Franceschini, Fraccaro e i superprofessionisti che hanno garantito la misura di eccezionale portata, giustamente eversiva, allo scopo di diradare la fuffa e ristabilire la verità dopo la ganzata di Eurostat e la trasformazione del debito pubblico in moneta cattiva e spergiura e illegale? Perché, edilizia a parte, non si domanda alle banche quanto siano floride anche grazie al Superbone?

Il bravissimo Giorgetti dice che il debito da Superbonus è radioattivo, sabbia e armatura di cemento nulla possono, dovremo pagarlo e sono cento miliardi in qualche anno, una posta grave sul bilancio pubblico.