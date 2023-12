Gianfranco Rotondi: "Salvini è fiaccato, al Sud vincerà Meloni"

“Pronti dieci miliardi di investimenti per la Sardegna tra ferrovie, strade e infrastrutture”, promette Matteo Salvini – caschetto da operaio in testa – alla sua prima trasferta post-natalizia nella città, Cagliari, dove anche il centrodestra, dopo il centrosinistra, si prepara non senza patemi alle regionali del 25 febbraio. “Noi riconfermiamo Christian Solinas”, dice Salvini, garantendo comunque “l’ascolto” degli alleati e un nome entro la fine dell’anno: “Non impongo nulla, rappresento una forza autonomista, nessuna scelta in Sardegna sarà imposta da Roma”, è la frase-ritornello. Fatto sta che Salvini invierà in loco il vicesegretario nazionale della Lega Andrea Crippa, per preparare le liste e affiancare il coordinatore regionale Michele Pais. E se l’isola può dare qualche cruccio, il continente, a sud, rappresenta per Salvini la terra promessa che si tramuta in crudele miraggio: più ti avvicini, più sfugge. Soltanto tre anni fa, infatti, nel 2018, il meridione pareva pronto a farsi stregare. Invece, già nel 2020, in Campania, Salvini aveva faticato non poco. Per non dire del 2022, tra consiglieri regionali qualificati ma pro condono edilizio (Severino Nappi) e rivalità interne, peraltro amplificate nella Lega versione siciliana. Ci si chiede se ci sia ancora, la Lega, al Sud.

