Che ci fa Beppe Sala con tutta la M4?

Il Comune di Milano è regolatore del servizio di trasporto pubblico locale, e anche azionista. Della nuova linea M4 detiene circa i due terzi del capitale. Il resto è appannaggio di azionisti privati (Hitachi, WeBuild, AnsaldoBreda, Partecipazione Italia) i quali, sostanzialmente, hanno puntato le loro fiches su uno scenario non dei più improbabili: il Comune regolatore non ostacolerà i profitti del Comune azionista. Comunque la si giri, si tratta di azionisti redditieri, che stanno in ballo per ottenere una cedola. Gli abiti operativi del trasporto pubblico locale sono rigidamente determinati: domattina la M4 non può decidere quali fermate effettuare o in quali orari. In più il Comune ha una maggioranza più che blindata nella compagine azionaria. Per questa ragione il sindaco Beppe Sala è stato in realtà di disarmante e apprezzabile candore quando ha spiegato perché ha deciso di impiegare i quattrini del contribuente per ricomprare le quote dei privati. Io sono convinto, ha detto, che le reti debbano essere pubbliche.

