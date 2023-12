“La politica serve a governare, non a dire come si deve pensare”. Parla l'ex sindaco di Milano Borghini

Non fosse per la voce pacatissima, bassa, i concetti che Giampiero Borghini esprime sull’attuale situazione politica milanese nell’intervista al Foglio potrebbero deflagrare con gran rumore. Già sindaco di Milano nell’anno più duro della sua storia recente, in piena Mani Pulite, Borghini ha attraversato gli ultimi anni dello scorso secolo e i primi di questo sempre al servizio della città. “Non mi piace molto la politica milanese di oggi – dice al Foglio – La motivazione è semplice: secondo me non fa il suo mestiere”. E qual è il suo mestiere? “Se parliamo di Milano, la politica serve a governare la città, non a guidarla, non a spiegarle che cosa deve pensare o sentire. La politica governa, quindi cerca di risolvere i problemi, ma non spiega dove la città deve andare. E invece oggi la politica è ideologica. Anche il disagio di una persona di governo, più che di guida, come Beppe Sala, è comprensibile. Questa è una politica ideologizzata, sia a destra che a sinistra, estranea alla natura profonda di questa città”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE