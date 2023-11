La Milano "città-premium" non genera più coesione: come non buttare tre anni

Beppe Sala non è mai stato in difficoltà come ora: il capoluogo lombardo non attira più. Questa sarà la maggiore sfida per l'amministrazione nei prossimi mille giorni prima del rinnovo del Consiglio comunale

È sempre più evidente, giorno dopo giorno, che Beppe Sala non si è mai trovato in difficoltà come adesso. Quasi costretto nell’angolo e sicuramente prodigo di piccate repliche quotidiane. L’immagine è quella di un pugile stanco e il rischio – per la città – è che attorno ai disagi politici del sindaco parta una campagna elettorale lunga tre anni, con una destra molto aggressiva in termini di comunicazione e decisamente speranzosa sull’esito finale. Ma la città stessa può permettersi di consumare un triennio fatto di botte e risposte quasi esclusivamente confezionate con un fine mediatico-elettorale? I mille giorni che ci separano dal rinnovo del Consiglio comunale sono decisivi per gli itinerari economico-finanziari della città e quindi non possono essere considerati una mera parentesi della lotta politica. La strada intrapresa da Milano almeno dalla metà degli anni Dieci è quella della sua “globalizzazione” ovvero grande capacità di attrarre capitali puntati sull’immobiliare, estesi progetti della cosiddetta rigenerazione urbana, aumento vertiginoso delle presenze turistiche, tentativi di allargare la specializzazione di città della moda e del design acquisendo connotati nuovi da città universitaria e del sapere.