La discussione in Senato sulle comunicazioni di Meloni, in vista del Consiglio europeo

Dopo l'intervento alla Camera di ieri, la premier espone a Palazzo Madama i temi che saranno oggetto del vertice dei leader dei 27 giovedì 14 e venerdì 15 dicembre. Che si annuncia complicato, soprattutto sul tema Ucraina

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'audizione alla Camera, al Senato segue le discussioni in merito alle sue comunicazioni, trasmesse all'aula nella giornata di ieri (motivo per il quale oggi non dovrà esporle di nuovo) sul prossimo Consiglio europeo previsto per il 14 e 15 dicembre. Al momento, maggioranza e opposizioni stanno dibattendo i temi proposti dalla premier e le posizioni che l'Italia assumerà nel prossimo vertice dei 27. Tuttavia, l'audizione offre anche ai senatori l'opportunità di rispondere agli attacchi rivolti ieri da Meloni alla politica estera di Mario Draghi e al confronto serrato che si è sviluppato in serata sul Mes con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Il senatore di Italia Viva Enrico Borghi ha incalzato la premier proprio sulla questione: "La presidente Meloni si è innervosita, dicendo che non si fa la politica estera con una foto. Sarà. Ma la verità della foto di Draghi con Macron e Scholz sul treno per Kiev, che la premier non digerisce, stava nel valore simbolico, il prestigio dell'Italia che viaggiava primus inter pares tra i grandi per portare solidarietà a un popolo aggredito. Quel prestigio che per Meloni e per il suo governo è ancora lungi dall'essere conseguito" ha detto. Il capogruppo si è poi agganciato alla politica europea dell'Italia, chiedendosi: "Da che parte sta questo governo e dove vuole portare l'Italia? Quale idea di Europa vuole portare avanti? L'idea di Wilders, l'amico del vice premier Salvini che non vuole aiutare l'Italia? O quella del suo amico Abascal, che si appresta a ospitare e dice di voler appendere Sanchez a testa in giù? O ancora del suo amico Orbàn, che non vuole l'Ucraina nell'unione e guida una fronda sovranista che fa sorridere il Cremlino?", ha dichiarato.

Leggi anche: Meloni contatta Draghi dopo l'attacco in Aula: “Caro Mario, non volevo attaccarti” Simone Canettieri

Formalmente all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio europeo c’è la revisione del bilancio Ue, a partire dalla riforma del Patto di Stabilità. Ma i leader dei diversi paesi, a tutti gli effetti, dovranno confermare il loro sostegno finanziario a Kyiv e quello a Israele. Non tutti però sono d’accordo. Il principale ostacolo da superare resta il veto dell'Ungheria. Oltre all'invasione dell'Ucraina, all'ordine del giorno ci sarà anche la crisi in medio oriente.