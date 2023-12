Il doppio moralismo di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte è tornato a imbracciare il giustizialismo grillino delle origini. In una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicata sulla Repubblica, il presidente del M5s ha chiesto la rimozione o le dimissioni di vari esponenti di governo coinvolti in diversi casi giudiziari: il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, rinviato a giudizio per il caso Cospito; il ministro del Turismo Daniela Santanchè, per le inchieste sulle sue società; il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, per gli incarichi e le consulenze; il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, per le inchieste giornalistiche sulla sua casa; il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per la celebre fermata fuori programma del treno. “Auguriamo ai membri del suo governo coinvolti in procedimenti penali di potersi difendere efficacemente in giudizio, con tutte le garanzie del giusto processo”, scrive Conte. Ma bisogna “salvaguardare l’istituzione di governo”: “Al di là delle vicende giudiziarie, che poi si risolvono nei tribunali, esistono ragioni di opportunità politica” per pretendere le dimissioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE