Amendola (Pd): “Giorgetti sul Mes dice falsità. La ratifica dipende dai suoi”

“Giorgetti dovrebbe smetterla di dire falsità in Europa. Dovrebbe andare dagli alleati e confessare loro: la responsabilità della mancata ratifica è della mia coalizione, del mio partito, non del Parlamento. Anzi, se vuole gli preparo il discorso in inglese: dear Gramegna, the responsibility for the failure to ratify lies with my coalition, my party, not with Parliament”. L’onorevole del Pd Enzo Amendola ha letto i giornali di ieri. Ha trovato la ricostruzione di quanto successo nella cena pre Ecofin, quello incaricato di riscrivere il nuovo Patto di stabilità, e proprio non ce l’ha fatta a trattenere l’istinto. “Sinceramente il ministro ci ha stancato. E’ andato a dire che tutto dipende dal Parlamento. Che la ratifica è prevista la prossima settimana. Ma sono loro che continuano a fare melina”. In effetti al direttore del Meccanismo europeo di stabilità Pierre Gramegna, Giorgetti ha detto proprio questo: la partita potrebbe risolversi in men che non si dica. Questo perché anche il ministro dell’Economia si è reso conto di una verità. E cioè che la mancata ratifica del Mes, ai tavoli che stanno ridisegnando il Patto di stabilità non è vista come una merce di scambio, bensì come un’impuntatura che rende meno forte il peso negoziale dell’Italia. Per questo, all’Ecofin straordinario del 18 e 22 dicembre, che dovrebbe essere l’appuntamento decisivo per ridisegnare le dinamiche economiche e finanziarie dell’Ue, l’Italia vorrebbe presentarsi con la ratifica del Mes incartata e pronta per essere messa sotto l’albero. Su questo, intervenendo a margine del vertice brussellese di ieri, Giorgetti ha ripetuto: “Il Mes non è nelle mie mani, è nelle mani dell’organo supremo. Come prevede la Costituzione repubblicana, decide la Camera dei deputati. Mi hanno detto che la conferenza dei capigruppo ha fissato la discussione il 14 dicembre”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE