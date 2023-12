Cena a base di Mes per Giorgietti ieri sera con i ministri dell'Ecofin

Cena col Patto a Bruxelles. Giorgetti raggiunge i ministri Ue dell’economia ieri sera nella capitale belga per una riunione straordinaria del Consiglio Economia e finanza dedicata ai negoziati per la riforma del nuovo Patto di Stabilità. “Sarà una lunga notte”, commenta entrando la ministra spagnola Nadia Calviño, arrivata a Bruxelles non solo per presentare il suo compromesso di mediazione sulle regole fiscali Ue, pensato per mettere d’accordo Roma e Berlino, ma anche per giocare quello che dovrebbe essere l’ultimo set della sua partita per la nomina alla guida della Bei, la Banca europea per gli investimenti. Tempo di decidere l’agenda ed è subito cena, ma non si cambia neanche sala: la maratona negoziale vuole i ministri al tavolo di lavoro tutta la sera. Gli orari sono serrati, si mangia alle 19:00, orario belga e pasto frugale. “Sara tavola fredda”, spiegano dal Consiglio, piatti da sistemare a fianco delle bozze di accordo per non perdere il filo del discorso. “L’idea è chiudere stasera quel che c’è da chiudere e usare la colazione di domani per firmare tutto, sia l’accordo sul Patto di Stabilità sia la nomina di Nadia Calviño”, spiegano dal team spagnolo.

