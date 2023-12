Giorgetti e il catenaccio sul nuovo Patto di stabilità

La retorica battagliera del giorno prima sui giornali d’area è che “l’Italia si prepara a dire di no al Patto capestro se non cambia”, ma ciò che emerge dall’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è che l’Italia metterà il veto solo se l’accordo risultasse cambiato in peggio. La differenza tra la propaganda e la realtà è esattamente quella che passa tra un sì e un no. E Giorgetti, a dispetto delle pulsioni di vari settori della destra, mostra un atteggiamento molto conciliante. Ha capito che i rapporti di forza non consentono miglioramenti in linea con gli auspici dell’Italia, e così nelle trattative in corso e all’Ecofin di giovedì e venerdì non andrà più all’offensiva ma farà catenaccio.

