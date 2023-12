Ecco la strada senza uscita dell'Italia su Mes e Patto di stabilità

Veto o non veto? Giorgetti e Meloni di fronte a un bivio: come rivendicare un successo anche in caso di sconfitta. Trattative e obiettivi

L’ottimismo sta un po’ svanendo. La sensazione è che neppure l’Ecofin straordinario di venerdì 8 dicembre, convocato per trovare l’accordo sul nuovo Patto di stabilità, sarà l’ultimo. Lo si vede dal pressing del Commissario europeo Paolo Gentiloni per chiudere il negoziato. Ma l’accordo non appare vicino. Non sono stati fatti passi grandi avanti nel negoziato tra Francia e Germania, che potrebbe blindare lo schema delle nuove regole fiscali, da un lato perché Parigi ha una traiettoria del debito poco compatibile con l’approccio tedesco, dall’altro lato perché Berlino è bloccata dai problemi interni causati dalla sentenza della Corte costituzionale sui fondi emergenziali fuori bilancio.