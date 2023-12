Quanto fa sul serio l'Italia sul Patto di stabilità e il rischio di un veto inutile

Il momento della verità. Questa sera i ministri delle Finanze dell’Unione europea si chiuderanno in una stanza a Bruxelles per una cena che potrebbe durare tutta la notte. L’obiettivo è arrivare a un accordo politico sulla revisione della governance economica

Il momento della verità sulla riforma del Patto di stabilità e crescita è arrivato, così come il momento delle scelte difficili per il governo di Giorgia Meloni. Questa sera i ministri delle Finanze dell’Unione europea si chiuderanno in una stanza a Bruxelles per una cena che potrebbe durare tutta la notte. L’obiettivo è arrivare a un accordo politico sulla revisione della governance economica, da formalizzare all’Ecofin di domani. L’ultima bozza della presidenza spagnola ha trovato un consenso ampio tra i paesi frugali. Germania e Paesi Bassi sembrano pronti ad accettarla. L’impostazione della proposta della Commissione per il nuovo Patto – dare più tempo per realizzare l’aggiustamento di bilancio (da quattro a sette anni) ai paesi che fanno riforme e investimenti – viene mantenuta. Ma sono stati introdotti emendamenti che rafforzano la responsabilità di bilancio.