Giorgetti si blinda dalla Lega: "Sul Mes deve decidere il Parlamento"

Si fa audire in Commissione e dice che è pronto a non firmare il patto (che vuole firmare). Il timore che dopo l'eventuale accordo venga pugnalato in aula dagli anti euro: "Non mi lascio crocifiggere"

Per dire che vuole l’accordo, dice che questo accordo non lo firma. Giancarlo Giorgetti, il nuovo Patto di stabilità, al momento, lo rifiuta. E’ dunque certo che lo accetti. Domani vola in Europa, all’Ecofin, e d’intesa con Meloni, spiegherà ai suoi omologhi che “non prende impegni che non può mantenere”. Audito dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, ricorda che “sul Mes si esprimerà il Parlamento”, che su “deficit e debito, la migliore risposta è la serietà”. L’Italia minaccia un veto, di carta, dato che, per Giorgetti, “rispetto a regole impossibili non credo si possa dire sì”. E’ solo un trucco di scena. Informando le Commissioni spera di aver disarmato i samurai anti euro d’Italia perché, e lo confida ai suoi amici di lago, quelli di Varese, “non voglio poi fare la fine di Gualtieri, non mi lascio crocifiggere”.