La crescita dimezzata. L'Italia fanalino di coda dell'Europa

Da ormai oltre un anno il governo Meloni ricorda che l’Italia “cresce più della media europea”. Non sarà più così il prossimo anno, che secondo l’Istat vedrà l’Italia come fanalino di coda. L’Istituto nazionale di statistica ha diffuso “Le prospettive per l’economia italiana nel 2023-24”: il pil italiano è atteso in crescita dello 0,7 per cento sia quest’anno sia l’anno prossimo, in rallentamento rispetto al 2022. Una previsione peggiore persino di quella della Commissione europea, che prevede +0,9 per cento per il 2024. Il dato mostra un andamento diverso dall’attività economica dell’Eurozona, che secondo Bruxelles registra un +0,6 per cento nel 2023 per poi accelerare a +1,2 per cento nel 2024.

