Per l'Ocse, con questa crescita bassa, l'Italia deve stringere prima i conti

Secondo le previsioni dell’Ocse, l’Italia crescerà un filo in più dell’Eurozona nel 2023 (0,7 per cento rispetto a 0,6 per cento) e un po’ in meno dell’Eurozona nel 2024 (sempre 0,7 per cento rispetto a 0,9 per cento). Insomma, l’andamento del paese si muove sostanzialmente in linea con la media dell’area, dove però i paesi periferici (Spagna, Portogallo e Grecia) si mostrano molto più dinamici del nostro. Il rallentamento economico, soprattutto nella seconda parte dell’anno, c’è e si sente. Così l’Ocse ha rivisto leggermente al ribasso le sue stime precedenti, ma soprattutto ha evidenziato come, considerando proprio questi ritmi di crescita, ci siano “margini per migliorare il saldo di bilancio più rapidamente rispetto a quanto attualmente pianificato per mettere le finanze pubbliche su un percorso più prudente”.

