In Italia la produttività del lavoro al palo da decenni

La crescita appena sopra lo zero dell’economia italiana nel terzo trimestre (0,1 per cento) rilevata dall’Istat rende solida la previsione del pil a +0,7 per cento nel 2023. Il risultato è però comunque di una crescita molto più bassa rispetto agli altri paesi del sud dell’Europa, Portogallo, Spagna e Grecia. L’Italia, insomma, sembra tornare al suo standard di bassa crescita. Così che viene da domandarsi quale sia la ragione. E’ sempre la stessa: la scarsa produttività, in particolare di quella del lavoro. Secondo l’Istat, negli anni che vanno dal 2014 al 2022, il rapporto tra valore aggiunto e ore lavorate è aumentato in Italia solo dello 0,5 per cento contro l’1,3 per cento della media dell’Unione europea. Nel 2022 la produttività del lavoro è addirittura diminuita dello 0,7 per cento (c’è anche chi fa peggio, nello stesso anno in Francia il dato cala del 2,5 per cento).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE