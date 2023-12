Conte in spider, Schlein in chiesa: cerca Bindi come federatrice. Giannini per le Europee

Roma. La sinistra non “l’ha vista arrivare”, ma Giuseppe Conte potrebbe vederla fare i bagagli. Solo Elly Schlein non si accorge che l’ex premier l’ha già sorpassata con la sua comunicazione spider e che anche Meloni adesso lo teme. Chiedere all’ex direttore della Stampa, Massimo Giannini, di candidarsi alle Europee, come la segretaria del Pd intende fare, è da voto otto e mezzo, ma Giannini non è Lilli Gruber. In due giorni, Conte si preso la prima pagina del Corriere, della Stampa, e il Tg5 delle 20. La sceneggiata sul salario minimo, lo strappo in Aula del testo di legge, era stata organizzata con cura. Lo stregone di Conte, Rocco Casalino, aveva studiato l’effetto. Il giorno prima, come fosse un questionario, Casalino chiede a comunicatori, influencer, cosa ne pensano dell’eventuale gesto. Fa in pratica dei carotaggi, dissoda il podere. Il resto umilia quel grande partito che è il Pd. Martedì, a Montecitorio, su un divano, e lo vedono tutti, si riuniscono i responsabili della comunicazione di Pd, M5s e Sinistra italiana. Si decide che il giorno seguente, durante la votazione sul salario minimo, i parlamentari d’opposizione alzeranno insieme dei cartelloni. Il giorno successivo il M5s brucia sul tempo i deputati del Pd, e occupa i banchi del governo. Il Pd se n’è lamentato con il M5s e ha pure recitato la parte del partito fesso: “Che colpa abbiamo noi se i deputati del Movimento sono più veloci di quelli del Pd?”. Quanto si racconta è la prima vera Caporetto di Schlein, ma è anche la prima volta che l’opposizione buca lo schermo. A bucarlo è però Conte.

