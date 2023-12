"Meloni ha fatto bene a uscire dalla Via della seta”, dice Castaldo (M5s)

“Sono in disaccordo con Meloni su numerosi temi, ma l’onestà intellettuale, che andrebbe sempre messa davanti alle logiche di partito, mi impone di esprimere un giudizio positivo per la scelta assunta dal governo di non rinnovare l’accordo sulla Via della seta”. Fabio Massimo Castaldo lo dice all’inizio di questo colloquio con Il Foglio. L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, ex responsabile esteri dei 5s, con i grillini è sempre più in rotta. “I principi e i valori universali in cui credo mi costringono a dei distinguo necessari rispetto ad alcune scelte assunte dal vertice del M5s. Per esempio, le posizioni sempre più ambigue rispetto a una chiara, netta e doverosa condanna del regime di Putin per la criminale invasione perpetrata ai danni del popolo ucraino”, spiega. Anche sulle modalità dell’addio al Memorandum, non ci possono essere particolari recriminazioni: “Quando si parla di rapporti diplomatici tra stati, c’è un’importante differenza tra quanto emerge sulla stampa e quanto avviene ‘dietro le quinte’. La nota verbale inviata dal nostro Ministero degli Esteri a Pechino è la formalizzazione di quanto già espresso chiaramente dai Governi Draghi e Meloni negli scorsi mesi. L’unica pecca è stata l’assenza di un dibattito parlamentare che peraltro avrebbe corroborato ulteriormente questa scelta agli occhi dell’opinione pubblica”.

