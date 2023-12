Il governo italiano ha comunicato alla Cina l'uscita dalla Via della seta

Con una lettera consegnata all'ambasciata cinese, il ministero degli Esteri ha formalizzato il passo indietro. L'accordo era stato siglato nel 2019 dal governo Conte I, l'Italia era l'unico paese del G7 aver aderito al progetto strategico di Pechino

L'Italia esce ufficialmente dalla Via della seta. Il ministero degli Esteri ha inviato all'ambasciata cinese in Italia un documento nel quale viene comunicata la volontà di non rinnovare l'accordo in scadenza nel marzo 2024. L'intenzione di fare un passo indietro era stata già manifestata alla Cina nei mesi scorsi, ma mancava ancora il passo formale che secondo il memorandum doveva arrivare al massimo entro il 23 dicembre. Così è stato.

Da Palazzo Chigi per il momento non commentano e d'altra parte da settimane l'esecutivo, così come i rappresentanti della Farnesina, ha preferito mantenere un profilo basso sulla questione, alla ricerca della formula diplomatica migliore per non compromettere i rapporti con Pechino.

Leggi anche: La Via della Seta è un “Vanity project” Giulia Pompili

Nella lettera mandata dal governo italiano per sancire l'uscita dall'accordo è stata inolte ribadita la volontà di continuare a collaborare con la Cina. Collaborazione che dovrebbe ora continuare attraverso l'implementazione del Partenariato strategico tra i due paesi, già esecutivo da oltre 10 anni. Anche se non è chiaro su quali materie si deciderà di puntare. A metà novembre il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli aveva ammesso al Foglio: "Non abbiamo ancora idee concrete e chiarissime. Aspettiamo di vedere cosa mettono in campo. Noi siamo aperti alla controparte cinese, senza il timore di avere rapporti profondi". Un altro nodo riguarda poi i timori legati a eventuali ritorsioni dal punto di vista economico. Un rischio che il governo Meloni ha provato a scongiurare cercando un'uscita soft dall'accordo. Quanto efficace lo si vedrà presto.



È certo invece che il Memorandum sulla Via della seta non abbia prodotto grandi vantaggi per l'Italia, ma anzi l'intesa può essere cosiderata un flop. Senza dimenticare come la scelta operata quattro anni fa dal governo Conte I abbia in una certa misura compromesso la postura internazionale italiana. Il nostro è stato infatti l'unico paese del G7 a sottoscrivere l'accordo con la Cina. Solo un lungo lavoro diplomatico ha permesso di superare le frizioni con gli alleati americani e della Nato.