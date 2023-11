Il viceministro degli Esteri Cirielli: “Nessuno strappo con la Cina sulla Via della Seta. Ora nuovi accordi”

“Nessuno strappo e nessuna forzatura. Perché quello cinese è un popolo amico e la Cina, al di là dei frangenti storici e dei governi, rimane un punto fermo nella politica estera italiana. L'intesa sulla Via della seta scade a marzo 2024 e la premier Giorgia Meloni non ha mai pensato di uscire dall’accordo prima di quella data. I patti nel diritto internazionale si rispettano, le ricostruzioni che sono state fatte in queste settimane sono molto fantasiose”. Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e deputato di Fratelli d’Italia, spiega al Foglio le strategie, e le prospettive, che Palazzo Chigi intende mettere in campo per superare senza incidenti diplomatici la cosiddetta One Belt One Road. “Troveremo strumenti alternativi nel quadro del partenariato strategico che abbiamo sottoscritto già da anni con la Repubblica popolare cinese”.

