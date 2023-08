Per l'Italia la Via della Seta è stato un flop economico e politico

L’abiura del Memorandum of Understanding è diventata a tutti gli effetti un comodo autodafé da concedere all’Amministrazione Biden. Resta solo da trovare un escamotage diplomatico per non irritare i cinesi

Agli Arlecchini adusi a servire plurimi padroni, per gli acrobati del piede in due scarpe, per i coreografi dei giri di valzer, la decisione sulla conferma del Memorandum of Understanding (MoU) sulla Via della Seta poneva angoscianti dilemmi. L’accordo, firmato il 20 marzo 2019 a Roma da Giuseppe Conte e Xi Jinping, definì a grandi linee un quadro per la cooperazione: 1) Costruzione di infrastrutture fisiche e digitali, tra cui strade, ferrovie, porti, aeroporti e reti di telecomunicazioni; 2) Promozione del commercio bilaterale e facilitazione dell'accesso delle imprese cinesi al mercato italiano; 3) Creazione di un ambiente favorevole agli investimenti reciproci; 4) Cooperazione culturale con scambio di artisti, studenti e ricercatori; 5) Collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo di nuove tecnologie; 6) Impegno per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.