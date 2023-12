Meloni esce dalla Via della Seta e lascia i rapporti con Pechino all'Ue

La decisione del governo è arrivata in un momento strategico, durante la visita dei leader dell'Unione europea in Cina, mancando la volontà dell'Italia di rinegoziare la sua posizione agli alleati di Bruxelles

L’uscita soft, come voleva il governo di Giorgia Meloni, è avvenuta a metà. Perché alla fine la comunicazione formale dell’uscita dalla Via della seta, il grande progetto strategico lanciato dieci anni fa dal leader Xi Jinping, c’è stata. Con una nota verbale – che nel cerimoniale diplomatico è una lettera con cui comunicano ambasciate e dicasteri, fredda e impersonale – inviata quattro giorni fa al ministero degli Esteri di Pechino, il governo italiano è stato costretto a manifestare la sua intenzione di uscire dal progetto. E questo, come ha anticipato il Corriere della sera, nonostante per alcune settimane la Farnesina abbia cercato di negoziare con le controparti cinesi una modifica al testo del memorandum firmato il 23 marzo del 2019 dall’allora ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in particolare il passaggio finale sul rinnovo “automatico” salvo comunicazioni.