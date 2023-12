Rutelli e la rimpatriata al Campidoglio. Tutti guardano a Gentiloni

Sospesi tra Amarcord, nostalgia o rievocazione storica, quei bravi ragazzi del Campidoglio della stagione rutelliana di Roma si sono rivisti oggi per i trent’anni dalla vittoria di Rutelli su Gianfranco Fini in uno dei simboli di quella presunta età d’oro, l’Auditorium. Ed eccola la nostalgia. Un fiume in piena di aneddotti. E dunque ecco anche Guido Bertolaso che con Maurizio Pucci e “Robertino” Giacchetti ascolta a tutto volume i Pink Floyd sulla spianata di Tor Vergata per sfogare la tensione al termine della grande adunata dei giovani con papa Giovanni Paolo II all’inizio del Giubileo del 2000. “Il questore ci aveva detto che con due milioni di giovani non se ne parlava: il Papa doveva passare direttamente dall’elicottero al palco, ma il Santo padre non ne volle sapere ‘la divina Provvidenza ci guiderà’, disse, non c’erano nemmeno le transenne: con 42 gradi all’ombra i giovani le avevano usate per farci delle tende”, raccontava l’ allora vice commissario del Giubileo. Oppure ecco Mimmo Cecchini, ex assessore al Territorio, affrontare Teodoro Buontempo, er Pecora del Movimento sociale, il più votato di tutti consiglieri comunali, che a Selvotta, 15 esimo chilometro della Casilina, è alla testa di un cordone di energumeni che vuole impedire una demolizione: “Ma un certo punto – racconta Cecchini – interviene un braccio e una mano che sposta Buontempo e un vocione che dice ‘e fa passà l’assessore’, il braccio era di Rocchetto La Salvia, per genialità ironica dei romani si trattava di un gigante buono che ci salvò”. Poi ci sono gli aneddoti internazionali, affidati a Paolo Gentiloni, capo della comunicazione delle giunte di Rutelli. E dunque ecco gli uomini della sicurezza di Bill Clinton che saltano sul balconcino dell’ufficio del sindaco con affaccio Fori imperiali “per testarne la resistenza” o Fidel Castro che arriva in Campidoglio e cita a memoria Marco Aurelio e ancora Gentiloni “emozionatissimo” nel 1995 a Davos vedere per la prima volta un giudice italiano che è “quello che tutti volevano incontrare”, Antonio Di Pietro. Poi c’è il Gentiloni narrato dall’attore Massimo Ghini, all’epoca consigliere comunale dei Ds: “Noi stavamo lì a fare questo riunioni infinite, Paolo arrivava serafico, faceva firmare una cosa a Rutelli e andava via, adoravo che mentre noi discutevamo c’era qualcuno che stava lavorando”. Accidenti quanto ci si divertiva. Lo dice chiaro e tondo Walter Tocci, assessore ai Trasporti dell’epoca: “Non mi sono mai più divertito così”. O per dirla con Gentiloni: “E’ stato molto importante esserci allora, in fondo ci ha cambiato la vita”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE