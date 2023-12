"Delmastro ha fatto del dossieraggio: non possiamo tacere", dice dal Pd Anna Rossomando

Non si dimette ed è “orgoglioso” di ciò che ha fatto, Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia rinviato a giudizio con l'accusa di rivelazione di segreto per il caso Cospito (rivelazione al collega Giovanni Donzelli), e per questo tallonato da Pd, M5s e Avs con un'unica voce: dimettiti. Lui, Delmastro, dice al Corriere della Sera che “sarà uno dei pochi, sotto il profilo giuridico, che in dibattimento sarà dalla stessa parte della barricata dei pm”, mentre il Pd, che nei giorni in cui scoppiava il caso Delmastro era andato in delegazione a visitare in carcere l'anarchico Cospito, sostiene che il fatto che Delmastro sia stato rinviato a giudizio conferma che c'è stata una volontà di colpire l'opposizione.

