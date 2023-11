Viva l'europeismo di Meloni

Vincoli, riforme, soldi e solidarietà: il populismo si batte anche così. La notizia della decisione del governo di permettere all’Italia di superare il così detto “servizio di tutela” per l’energia elettrica e il gas è stata utilizzata da molti osservatori come un’occasione utile per segnalare un’ennesima frizione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La frizione c’è, naturalmente, e le polemiche del vicepremier contro la premier, via Raffaele Fitto, sono evidenti. Ma la storia di quella legge merita di essere isolata per un’altra ragione che riguarda un dato che promette di essere il vero filo conduttore del secondo anno di governo meloniano. E il dato è presto detto. Attraverso l’aiuto dell’Europa, il presidente del Consiglio, giorno dopo giorno, sta migliorando la reputazione del suo governo, si sta allontanando dai suoi vecchi alleati tossici, sta costruendo nuove alleanze in Europa con i suoi vecchi nemici, si sta emancipando dalla stagione del sovranismo e sta mettendo in crisi, con i fatti, i meccanismi della politica identitaria. Il Pnrr c’entra con l’approvazione della legge che permette di superare il “mercato tutelato” (che significa arrivare a una piena liberalizzazione nel settore attraverso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio trasparente al mercato libero) perché quella legge era uno degli obiettivi del Pnrr. E senza l’approvazione di quella legge, che dal 2019 rinviavano tutti i governi, la Commissione europea non avrebbe dato il via libera alla richiesta della quarta rata da 16,5 miliardi arrivata giusto due giorni fa.

