Meloni sale, mentre il suo partito cala un po' nei consensi. In FdI c'è un problema di immaturità

Giorgia Meloni cresce nei consensi, il suo partito invece, Fratelli d’Italia, cala. Di niente, certo. Dello 0,4 per cento secondo l’istituto di sondaggistica Swg. Un nulla, specialmente considerato il fatto che la soglia di errore statistico, in un sondaggio, è del 3 per cento. Tuttavia cala, il partito, benché di un “tanticchia”, come si dice in Sicilia, cioè di poco. Di assai poco. Ma poiché anche un “tanticchia” è qualcosa, o forse significa qualcosa, ecco che quel -0,4 per cento deve far riflettere. E non può essere archiviato, da politici professionisti come quelli che abitano adesso Palazzo Chigi, con una scrollata di spalle o riversando la colpa sulla stampa ostile che monta casi inesistenti intorno al partito di maggioranza relativa. Il fatto è che da una parte c’è la presidente del Consiglio, e leader della destra nazionale, che va a una velocità, mentre dall’altra parte c’è il partito, e la sua classe dirigente, che le arranca alle spalle tra piccole sgrammaticature, qualche incertezza, una certa predisposizione alla gaffe, e qualche improvvisazione di troppo. Il treno di Lollobrigida, preceduto mesi fa da quel sonoro “i poveri mangiano meglio dei ricchi”, e poi la “sostituzione etnica”, e ancora il caso Donzelli, Delmastro, Mollicone che dice “la maternità surrogata è un reato più grave della pedofilia”, Sangiuliano che vota allo Strega i libri che non ha letto, infine anche la nomina di Geronimo La Russa al teatro Piccolo di Milano... Tante minuscole cose, talvolta ridicole, sì, inciampi o ingenuità di nessun rilievo, ciascuna forse quasi insignificante per conto suo, ma che però sommate tutte insieme alla fine diventano qualcosa. Un rumore di fondo. Un “tanticchia”, appunto.

