“Moratti federatrice dei moderati”. L'idea di Miccichè per non morire meloniani

“Letizia Moratti mi sembra la persona migliore, anzi forse l’unica in grado di garantire a Forza Italia un futuro: viene da una famiglia di imprenditori che sanno come funzionano le cose, conosce l’Europa e il mondo intero”. Gianfranco Micicchè, un passato in tutti e quattro i governi guidati da Silvio Berlusconi e una vittoria clamorosa nel 2001 in Sicilia, quando era coordinatore del partito, che gli valse il nome di “Mr 61 a 0”, pari ai collegi vinti in regione, non ha dubbi: se FI vuole sopravvivere alla morte del suo fondatore. la soluzione è una sola, affidarsi all’ex sindaco di Milano. “In questo momento – dice Miccichè – capire come sta Forza Italia è impossibile anche per me che di solito le cose riesco a vederle con un po’ di anticipo. A Roma ogni giorno ci sono novità: cerchi magici, quadrati magici, sempre un gran casino che ormai non seguo più, la verità è che a prescindere dal risultato delle europee il partito ha un problema strutturale che è quello del debito nei confronti della famiglia Berlusconi, è una cosa che va risolta”.

