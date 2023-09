"Date qualcosa a Tajani". Il collasso di Forza Italia è il cruccio di Meloni

Tutelarli per tutelarsi. Prevenire un rischio tutt’altro che impossibile – il collasso di Forza Italia – per scongiurare l’eventualità che di lì origini la frana che porti giù tutto, anche lei e il suo governo. E’ il cruccio di Giorgia Meloni, e non da oggi. Lo è almeno da quando il soffio vitale, per quanto flebile, del Cav., ha smesso di garantire la sopravvivenza del partito che fu. Solo che adesso l’assillo della premier s’è fatto ricorrente, e proprio adesso che le ristrettezze della legge di Bilancio da farsi rendono difficile assecondarlo. Per cui “qualche bandiera da sventolare, ad Antonio Tajani, andrà data”, ripetono i collaboratori di Palazzo Chigi. Ma quale? Le pensioni, certo. Per l’elettorato di FI restano un must.

