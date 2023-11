Don Patriciello: “Lollobrigida? Ha fatto bene a fermare il treno. Lo stato doveva essere a Caivano”

“E’ normale che il ministro Lollobrigida abbia fatto di tutto per esserci a Caivano. Va capito, lo aspettavano comandanti dei carabinieri, esponenti della società civile, sottosegretari, ma soprattutto i cittadini. E’ bello quando lo stato dimostra di voler essere così presente”. Don Maurizio Patriciello al Foglio spiega perché “assolve” l’esponente di FdI. E al tempo stesso confessa di non capire le polemiche che sono seguite all’inaugurazione del Parco verde, martedì scorso, nel comune alle porte di Napoli. “Le ho lette e mi hanno lasciato una grande amarezza. Sono molto perplesso”, dice lui in questo colloquio. “Non voglio entrare nel merito della questione. Non so se fosse o meno nelle prerogative del ministro bloccare il treno e scendere alla prima fermata utile. Quello che voglio dire è che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono passati meno di tre mesi dalla visita di Meloni a Caivano. Nessun governo aveva mai fatto così tanto in così poco tempo per noi”. L’ultimo in ordine di tempo a prendersela con il ministro Lollobrigida è stato il presidente della Campania Vincenzo De Luca, che ha parlato di “pellegrinaggio” ironizzando sulla pratica dei ministri in visita: “Bisognerebbe montare una tenda per ospitarli”, ha detto. “Ecco, De Luca è stato il primo a dire che lo stato a Caivano era assente. Per questo, non c’è nessun segnale migliore della presenza del governo, che rappresenta lo stato centrale. Io sono il primo a riconoscere quando è il momento di criticare, di lamentarsi. Ma poi bisogna anche essere in grado di dire grazie, di applaudire, come adesso”.

