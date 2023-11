Il Meloni cargo, Fascina chiede ora il rimpasto dI Pichetto e Zangrillo

Anche Meloni ha le sue Ferrovie: una è la FrecciaMeloni, l’altra è il Meloni merci, il Meloni cargo. Sulla prima viaggiano i ministri di fascia alta, sul cargo viaggiano almeno tre ministri di Forza Italia e il ministro Adolfo Urso. Con Lollobrigida si è capito come funziona: chiama la capotreno e prosegue in auto. Torna la questione “squadra di governo” e a riaprirla non è il caso Lollobrigida. Al Senato, durante il Premier time, è stato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, rivolgendosi alla premier, a fischiare la fermata: “Signora presidente, se pensa di raccontarci che ha la squadra migliore del mondo e che tutto va bene avrà un risveglio terribile”. Il cambio di binario lo chiede ora una parte di Forza Italia. Da due giorni, un inedito, Marta Fascina, la vedova del Cav., si mostra in Transatlantico. Inutile dire che non parla. Ai giornalisti, come le principesse, risponde: “Grazie, grazie”. I deputati di FdI quando la vedono passare dicono: “Attenzione, c’è la signora cento milioni”. La “signora cento milioni” e la sua corrente si stanno presentando adesso da Tajani, il titolare della biglietteria, e gli chiedono di staccare un biglietto. Vogliono un ministero per il sottosegretario Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti. Fascina e la corrente intendono replicare lo schema Ronzulli-Gasparri. Ronzulli è stata eletta, ieri, vicepresidente del Senato, Gasparri ha preso il suo posto da capogruppo. Meloni ha più volte ripetuto che è sua intenzione concludere il mandato senza rimpasti, ma di intenzioni sono piene le biblioteche. Sono accomodati sul Meloni cargo i ministri Pichetto e Zangrillo. Sono loro due i primi che rischiano di scendere alla stazione europee 2024.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE