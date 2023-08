Meloni arriva a Caivano: l'incontro con Don Patriciello e la visita al Parco Verde

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi in visita nel comune di Caivano. Giunta questa mattina presso la chiesa di San Paolo Apostolo, la premier ha avuto un primo incontro con il parroco della comunità Maurizio Patriciello, da cui è partito l'invito, accolto da Meloni, per la visita. Nonostante le premesse non incoraggianti, viste le contestazioni e minacce social ricevute nella giornata di ieri dalla premier, l'accoglienza è stata per il momento positiva.

Ad accogliere Meloni, oltre don Patriciello, sono stati anche il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo. Insieme alla premier sono inoltre presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e il capo della Polizia Vittorio Pisani.