Ministri (e familiari) di Meloni offrano il loro silenzio alla patria

E' vero che nella destra italiana c’è un problema. E non è il fascismo, come pensa Elly Schlein. Ma il narcisismo e l’incontinenza verbale del maschio di destra

A novembre va al G20, incontra il presidente Xi, e i giornalisti le chiedono: scusi, ha letto del suo sottosegretario alla Salute che è contrario ai vaccini? Poi a luglio va a Vilnius, al vertice Nato, seduta accanto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e la domanda è: ma le ha lette le dichiarazioni di La Russa sul figlio accusato di stupro? Sicché non c’è dubbio che stamattina a Caivano, dove porta la presenza del governo in una terra degradata e dimenticata, a Giorgia Meloni sarà chiesto delle parole del suo compagno Andrea Giambruno. E sarà anche un po’ strano questo paese, l’Italia, in cui più del Pnrr e più del Patto di stabilità, più della vendita della rete Telecom e più della guerra, si discute d’un bizzarro generale-scrittore che sembra uscito da “Alto gradimento” di Renzo Arbore, ci sarà insomma senz’altro del provincialismo giornalistico, non lo escludiamo, ma è pur vero che nella destra italiana c’è un problema. E non è il fascismo, come pensa Elly Schlein. Ma il narcisismo e l’incontinenza verbale del maschio di destra.