Meloni in Germania per il piano d'azione e il G20. Al vertice presente anche Putin

La premier incontra mercoledì il cancelliere tedesco Olaf Scholz per siglare il patto di cooperazione. Da Berlino parteciperà anche al G20 dov'è atteso il presidente russo

Giorgia Meloni è attesa questo mercoledì a Berlino per siglare il piano d'azione con il governo tedesco. Il patto prevede il rafforzamento della cooperazione tra Germania e Italia in diversi ambiti: industria, energia, difesa. Un accordo che rappresenta l'ultimo tassello di una serie di negoziati strategici che lo hanno preceduto e che coinvolgono anche la Francia, come il più recente Trattato del Quirinale, firmato nel 2021 dall'allora primo ministro Mario Draghi con il presidente Macron. Sul tavolo la discussione sul Patto di Stabilità, il conflitto in medio oriente e la guerra in Ucraina. Insieme alla presidente del Consiglio saranno presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, dell'Interno Matteo Piantedosi, dell'Economia Giancarlo Giorgetti e dello sviluppo economico Adolfo Urso, i quali incontreranno i loro omologhi tedeschi.

Sempre dalle sale della Cancelleria tedesca, Meloni parteciperà insieme al premier Olaf Scholz al summit online del G20. La conference call, convocata dal primo ministro indiano Narendra Modi, vedrà la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin, assente ai vertici in Indonesia e a Nuova Dehli, e il suo omologo cinese Xi Jinping. Un incontro a distanza su cui pesano, però, i possibili sviluppi futuri nelle relazioni tra Mosca e Kiev e nel conflitto israelo-palestinese. Nel frattempo, il cancelliere tedesco ha riferito la sua disponibilità a riaprire il dialogo con il presidente russo.

Come detto, agli incontri sarà presente anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che domani sarà alla Camera per delle comunicazioni sul trattato sottoscritto con l'Albania. Al termine della discussione ci sarà un voto.