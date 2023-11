Due mesi  per il nuovo Patto di stabilità o tornano le vecchie regole. E per l'Italia sarebbe meglio

Mancano oramai meno due mesi per trovare un accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. Altrimenti, si torna alle vecchie regole. Un tale scenario rappresenterebbe, per alcuni, un disastro. Perderebbero credibilità le istituzioni comunitarie, a cominciare dalla Commissione europea che aveva predisposto lo scorso anno uno schema di riforma dell’intera governance europea. Gli stessi governi avrebbero difficoltà a spiegare perché il negoziato è fallito, dopo aver criticato aspramente le vecchie regole fiscali europee. Vale la pena ricordare l’articolo di Mario Draghi e Emmanuel Macron pubblicato il 23 dicembre 2021 sul Financial Times, nel quale si sottolineava che “già prima della pandemia le regole fiscali vigenti avevano bisogno di essere riformate. Sono poco chiare e troppo complesse. Vincolano le azioni dei governi durante le crisi e costringono la politica monetaria. Non creano incentivi per dare precedenza alle spese necessarie per il nostro futuro e per la nostra sovranità, inclusi gli investimenti”.

Eppure, se si esaminano con attenzione le proposte rimaste sul tavolo, c’è da chiedersi se il ritorno alle vecchie regole, con qualche modifica mirata, non possa essere a questo punto la soluzione migliore, soprattutto per l’Italia. La proposta di riforma fatta circa un anno fa dalla Commissione europea, pur rivista nella primavera di quest’anno, incontra molte critiche, sia nella sostanza sia nell’applicazione pratica. Alcuni paesi – come la Germania – ritengono che l’approccio sia troppo generico e manchi di un riferimento quantitativo, in particolare per la riduzione del debito pubblico. Altri considerano che la procedura attribuisca poteri eccessivi alla Commissione europea, riducendo di fatto le competenze dei governi e dei parlamenti nazionali in materia di bilancio. I tentativi di mediazione non hanno finora consentito di colmare il divario tra le varie posizioni e si paventa il rischio di un pastrocchio, magari a spese di paesi, come il nostro, che hanno una situazione molto diversa dagli altri, in particolare per quel che riguarda il livello del debito pubblico. Non sarebbe peraltro la prima volta.

