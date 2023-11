Solo la Germania, con i Baltici e i nordici, prende sul serio l'assistenza all'Ucraina

Bruxelles. L’Unione europea non è in grado di mantenere le sue promesse sull’assistenza militare all’Ucraina, ma almeno Kyiv può contare su un piccolo gruppo di stati membri, guidato dalla Germania, determinato a non cedere alla stanchezza nei confronti della guerra lanciata da Vladimir Putin. Ieri il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, ha detto pubblicamente quello che tutti sapevano già da alcuni giorni: il piano dell’Ue di fornire un milione di munizioni all’Ucraina non rispetterà la scadenza del marzo 2024. “Dobbiamo presumere che il milione non sarà raggiunto”, ha spiegato Pistorius, prima di un Consiglio Difesa dell’Ue. Nel frattempo, la Germania ha deciso di raddoppiare lo stanziamento per gli aiuti militari all’Ucraina per il 2024, passando da 4 a 8 miliardi di euro. “E’ un forte segnale all’Ucraina che non la pianteremo in asso”, ha spiegato Pistorius. La Germania potrebbe invece piantare in asso l’Ue. Il governo di Olaf Scholz sembra essersi stancato dai cantori della sovranità europea come la Francia, che parlano molto ma fanno poco, tranne quando ci sono commesse per la propria industria. “Se diventa difficile aiutare l’Ucraina a livello di Ue, la Germania si concentrerà sull’assistenza bilaterale”, dice al Foglio una fonte europea.

