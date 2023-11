La Russia perde potere all'Unesco e non soltanto

Quando Vladimir Putin ha deciso di attaccare l’Ucraina, pensava che quello fosse il passo decisivo per la costruzione di un nuovo mondo, almeno del suo nuovo mondo, con una centralità russa. Il 24 febbraio del 2022 doveva essere il momento fondatore. E’ poi accaduto che invece il mondo, così come esisteva già, ha iniziato a riorganizzarsi, a capire come si poteva fare a vivere senza la Russia, con difficoltà e con amarezza, almeno fino a quando le intenzioni di Mosca saranno cambiate. Da un mondo russo, così come lo immaginava il presidente russo, si sta creando invece un mondo senza la Russia. E’ stato Volodymyr Zelensky a far notare che “per la prima volta nella storia” Mosca non è stata eletta al Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, vale a dire: l’Unesco. Il Consiglio esecutivo è uno dei tre corpi dell’organizzazione e si occupa soprattutto del bilancio. Al suo interno ci sono cinquantotto membri che vengono eletti ogni anno con quote assegnate a ciascuna regione a maggioranza relativa dei voti. Per la prima volta da quando fa parte dell’Unesco, la Russia ha perso il suo posto. Durante la guerra in Ucraina ha dimostrato che poco le importava del patrimonio di Kyiv e altrettanto di quello dell’Unesco, la bella e ricca Odessa è stata bombardata senza fare alcuna distinzione e finora sono più di trecento i siti culturali colpiti in Ucraina. Qualche settimana fa invece il rappresentante della Russia non è stato eletto alla Corte internazionale di Giustizia e la suo posto è stato scelto l’ex ministro degli Esteri della Romania, Bogdan Aurescu. La Corte è composta di quindici giudici, cinque giudici nuovi vengono eletti ogni tre anni e anche in questo caso, ogni giudice rappresenta un gruppo regionale: non sarà Mosca a rappresentare la sua zona, quella che ritiene di sua competenza. Ad aprile invece Mosca non è riuscita a farsi rieleggere nel consiglio dell’Unhcr e i seggi assegnati all’Europa orientale andarono alla Bulgaria e all’Albania.

