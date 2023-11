Il sindacalista anti populista. Ritratto di Luigi Sbarra, vaccino al landinismo

I suoi iscritti e le sue bandiere Luigi Sbarra li porterà sabato 25 in piazza Santi Apostoli a Roma per contestare punti specifici della manovra e della politica economica. Con il tono e le parole di chi ha trovato negli articoli della legge di stabilità e nei provvedimenti collegati anche qualcosa che il sindacato da lui guidato aveva chiesto da anni, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale, prima ottenuta con il governo Draghi e poi, rafforzata e prolungata, con il governo Meloni. E qualcosa che, invece, non è ritenuto accettabile, come il taglio dei coefficienti di calcolo delle pensioni. Anche nella protesta e proprio sul tema previdenziale arriverà in piazza forte di alcune proposte alternative al progetto del governo. La sua Cisl, senza mai aprire polemiche con Cgil e Uil, sta dando un’altra possibilità alla rappresentanza del lavoro in Italia, In giorni in cui la proclamazione di uno o più scioperi generali è parsa talmente rituale da rendere più appassionanti dello sciopero stesso le dispute giuridiche e interpretative dovute all’autorità garante, mentre si contribuiva a ridare visibilità pubblica a un Matteo Salvini un po’ a corto di proposta politica e palesemente in cerca di qualche formula comunicativa forte, come l’attacco al week end lungo. Per Sbarra le scelte di questi giorni sono lo sviluppo naturale del modo in cui da poco più di tre anni sta guidando il suo sindacato.

