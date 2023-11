Cgil e Uil cedono, ma il loro approccio anti istituzionale resta. Un guaio

Cgil e Uil hanno accettato di ridurre a 4 ore lo sciopero nei trasporti pubblici venerdì prossimo. Bene così, il rispetto delle norme ha prevalso. Ma è molto preoccupante, quanto avvenuto nei giorni precedenti. Per la prima volta in moltissimi anni, infatti, due grandi confederazioni sindacali hanno adottato un atteggiamento anti istituzionale. Come se fossimo nel settembre 1904 e loro fossero il sindacalista rivoluzionario Arturo Labriola, il protagonista del primo sciopero generale italiano all’indomani della feroce repressione contro i minatori sardi che vide le truppe regie lasciare morti e feriti nelle vie di Buggerru. Ma non siamo nel 1904, né nel biennio rosso che sfociò nel sostegno di agrari e industriali al fascismo nascente. Nella nostra Repubblica il diritto allo sciopero è costituzionalmente tutelato. E, in attuazione della Costituzione, regolato da due leggi più volte nate guardando all’evolversi dei tempi, tanto è vero che disciplinarono e affinarono la disciplina dello sciopero nei settori pubblici essenziali, per contemperare il diritto di lavoratori e sindacati con quello dei cittadini e utenti. Una è la 146 del 1990, l’altra la 83 del 2000. L’Autorità Garante degli scioperi è figlia di queste norme, è indipendente dalla politica, le sono affidati poteri non di arcigna sanzione (le sanzioni monetarie sono risibili) ma di confronto preventivo per il rispetto della legge con i sindacati che proclamano le agitazioni, e di mediazione preventiva tra le parti datoriali e sindacali se gli scioperi sono proclamati per salari e contratti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE