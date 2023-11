Rivendicazioni & contraddizioni: che cosa vogliono Cgil e Uil con lo sciopero

Quanto costa questa piattaforma sindacale onnicomprensiva, alla base dello sciopero di venerdì? Qual è l’onere per il bilancio pubblico, cioè per tutti i contribuenti, quelli che le tasse le pagano? A quel che risulta né la Cgil né la Uil hanno fornito cifre. Del resto, alcune delle loro richieste sono tali che sarebbe davvero difficile calcolarne l’impatto sulla legge di Bilancio per il 2024. Pensioni, salari, fisco implicano una ricaduta almeno di medio periodo, con un vero effetto moltiplicatore, anno dopo anno. Un tempo la compatibilità era entrata nella cultura sindacale non senza scontri e contraddizioni, chi ha una certa età ricorda le lacerazioni degli anni 70 attorno a quella che venne chiamata “la svolta dell’Eur”. Oggi prevale un rivendicazionismo a tutto azimut, come dicono i francesi. Non si parla di ridurre le spese definite improduttive, non si parla di spostare l’equilibrio del bilancio pubblico dai sostegni assistenziali agli investimenti, non si parla di crescita, come se fosse un fatto scontato e non una conquista continua.

