Salvini e Landini, gemelli diversi sullo sciopero

Alla fine sullo sciopero di venerdì 17 novembre ha avuto ragione il governo. La Commissione di garanzia sugli scioperi, dopo aver sentito Cgil e Uil, ha confermato il provvedimento dello scorso mercoledì: “Lo sciopero, così come proclamato dalle Confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale, ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici”. Pertanto, sebbene il Garante abbia precisato che “non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di sciopero”, per tutelare i diritti costituzionali di tutti, dovranno essere esclusi settori come il trasporto aereo (nel 2022 gli scioperi nei trasporti sono stati 626 su 1.420, il 44 per cento) oppure la proclamazione dello sciopero dovrà essere riformulata rispettando le regole. I sindacati sembrano intenzionati a non voler rispettare le prescrizioni del Garante, e non è un bel segnale. Ma più in generale ciò che è sconfortante, in questa vicenda, è il livello della discussione.

